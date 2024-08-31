ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел в финал Кубка мэра Москвы

Сегодня, 17:10
ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы — 3:1.
Победу армейцам принесли шайбы Руслана Исхакова, Фредрика Классона и Кирилла Долженкова. У нижегородцев отличился Никита Артамонов.
ЦСКА вышел в финал турнира, который пройдет 1 сентября.
Кубок мэра Москвы
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Исхаков — 1 (Полтапов, Уильямс), 2:54 — 1:0. Классон — 1 (Окулов), 17:36 — 2:0. Артамонов — 2 (бол., Кагарлицкий, Кирсанов), 21:15 — 2:1. Долженков — 1 (Соркин, Нестеров), 42:37 — 3:1.
Вратари: Гамзин — Кульбаков (59:12 — 59:35).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (9+11+5) — 22 (9+5+8).
Судьи: Гофман, Светилов.
31 августа. Москва. Мегаспорт.