ЦСКА и «Торпедо» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 в четверг, 12 сентября. Встреча пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве. Стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры в прямом эфире пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также смотреть встречу можно по платной подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск».

В регулярном чемпионате КХЛ московские армейцы сыграли три матча и замыкают тройку лидеров с четырьмя очками. Нижегородцы после трех игр находятся на восьмом месте, имея в активе три очка.

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