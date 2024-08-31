Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:00

ЦСКА — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча Кубка мэра Москвы

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в матче Кубка мэра Москвы по хоккею
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА и «Торпедо» сыграют на Кубке мэра Москвы по хоккею в субботу, 31 августа. Стартовое вбрасывание состоится в 14:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут телеканалы «КХЛ» и «КХЛ Prime». Эфир начнется за пять минут до игры.

Кубок мэра Москвы проходит с 29 августа по 1 сентября 2024 года во Дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие «Спартак», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Витязь», а также — впервые в истории — «Торпедо» и «Автомобилист».

Расписание матчей доступно на нашем сайте.

Кубок мэра Москвы проводится ежегодно с 2008 года. Чаще всех его победителем становилось «Динамо» (семь раз). В 2023 году турнир выиграл «Спартак».

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16
На борту пропавшего на Камчатке вертолета могут находиться 19 пассажиров
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя