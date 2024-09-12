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Сегодня, 08:45

ЦСКА — «Торпедо»:трансляция матча КХЛ начнется в 19.30

ЦСКА сыграет с «Торпедо» в матче регулярном чемпионате КХЛ 12 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Богдан Конюшков (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»
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Встреча ЦСКА и «Торпедо» состоится в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 в четверг, 12 сентября. Игру примет «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча в прямом эфире начнется в 19.30 мск на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также по платной подписке встречу покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Всего ЦСКА и «Торпедо» сыграли между собой 52 матча во всех турнирах. Разница шайб — 163-102, в пользу московских армейцев. В последних 10 встречах 6 побед у красно-синих, 4 — у нижегородцев.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)

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