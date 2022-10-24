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КХЛ

Сегодня, 21:45

ЦСКА победил «Трактор» и одержал восьмую победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи выиграли со счетом 5:2.

В составе красно-синих отличались Михаил Григоренко, Владимир Грудини, Владислав Каменев, Тахир Мингачев и Владислав Провольнев.

У «Трактора» голы на счету Алексея Бывальцева и Альберта Яруллина.

Отметим, что ЦСКА выиграл восьмой матч подряд в КХЛ.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Григоренко — 8 (Соркин, Киселевич), 1:49 — 1:0. Бывальцев — 5, 24:27 — 1:1. Грудинин — 1 (Окулов, Мамин), 34:56 — 2:1. Каменев — 7 (Окулов, Мамин), 38:06 — 3:1. Мингачев — 3, 54:19 — 4:1. Провольнев — 2 (Григоренко, Дитц), 55:34 — 5:1. Яруллин — 3, 57:35 — 5:2.

Вратари: Рейдеборн — Проскуряков.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (6+11+12) — 23 (5+11+7).

Судьи: Акузовский, Бирин.

24 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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