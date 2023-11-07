ЦСКА и «Трактор» во вторник, 7 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — 19:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры ЦСКА — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЦСКА набрал 30 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Трактора» 32 балла, команда находится на 7-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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