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Сегодня, 19:16

ЦСКА уступил «Трактору» и потерпел второе подряд сухое поражение

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ЦСКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил «Трактору» — 0:4. Команда из Челябинская одержала четвертую победу подряд.

Для армейцев это второе подряд сухое поражение — в прошлой игре красно-синие пропустили 7 шайб от «Металлурга».

ЦСКА с&nbsp;разгромным счетом проиграл &laquo;Металлургу&raquo;. ЦСКА разгромлен чемпионом. Самый странный матч армейцев за 11 лет

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Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Тертышный — 2 (бол., Кравцов, Ткачев), 17:45 — 0:1. Робинсон — 2 (Юртайкин, Шабанов), 30:20 — 0:2. Ибрагимов — 1 (Жарков), 46:00 — 0:3. Робинсон — 3 (бол., Дронов), 52:30 — 0:4.

Вратари: Просветов — Фукале.

Штраф: 14 — 4.

Судьи: Белов, Соин.

5 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/
КХЛ
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)

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