«Трактор» обыграл ЦСКА в КХЛ

«Трактор» на выезде обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами за гостей отметились Виталий Кравцов, Владимир Ткачев, Никита Сошников и Данил Юртайкин.

Голкипер челябинцев Закари Фукале отыграл матч на ноль, отразив 28 бросков в створ ворот.

«Трактор» (34 очка) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ после 28 игр. ЦСКА (30) после 27 матчей идет пятым на «Западе».

В следующем матче армейцы дома сыграют с «Авангардом», а «Трактор» отправится в гости к СКА. Обе игры пройдут 9 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Кравцов — 6 (Бауи, Антипин), 3:32 — 0:1. Ткачев — 6 (бол., Попов, Телегин), 9:25 — 0:2. Сошников — 5, 21:33 — 0:3. Юртайкин — 3 (п.в., Шабанов, Ткачев), 59:49 — 0:4.

Вратари: Федотов (59:19 — 59:49) — Фукале.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (10+8+10) — 25 (10+6+9).

Судьи: Васильев, Оленин.

7 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 4826 зрителей.