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Сегодня, 21:52

ЦСКА в овертайме победил «Куньлунь»

Руслан Минаев
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ЦСКА дома победил «Куньлунь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев дубль оформил Константин Окулов, два голевых паса отдал Егор Афанасьев. У гостей шайбы забросили Адам Кленденинг, Джейден Хальбгевакс и Рурк Шартье.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 14 очками замыкает таблицу «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Гурьянов — 5 (Афанасьев), 5:12 — 0:1. Шартье — 2 (бол., Кэмпбелл, Локхарт), 19:46 — 1:1. Окулов — 2 (Каменев, Седов), 32:15 — 1:2. Окулов — 3 (Афанасьев, Исхаков), 44:29 — 1:3. Кленденинг — 2 (Граовац), 51:31 — 2:3. Хальбгевакс — 3 (Маккошен, Юрчо), 56:47 — 3:3. Исхаков — 8 (Ярош), 62:03 — 3:4.

Вратари: Волков — Просветов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (10+8+14+1) — 25 (8+9+7+1).

Судьи: Дударов, Оскирко.

25 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)

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