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Сегодня, 21:45

9:1! ЦСКА разгромил «Витязь»

ЦСКА разгромил «Витязь» со счетом 9:1
Руслан Минаев
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА дома разгромил «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 9:1.

У армейцев забивали Виталий Абрамов (дубль), Михаил Григоренко, Даррен Дитц, Марсель Ибрагимов, Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Антон Слепышев и Максим Соркин. У гостей шайбу забросил Игорь Угольников.

ЦСКа набрал 13 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада». «Витязь» с 5 очками замыкает турнирную таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 9:1 (2:0, 2:1, 5:0)

Голы: Ибрагимов — 1 (Юртайкин, Панкратов), 2:30 — 1:0. Дитц — 2, 17:53 — 2:0. Абрамов — 3 (Светлаков, Федотов), 28:19 — 3:0. Угольников — 2 (Барак, Яровой), 29:21 — 3:1. Плотников — 3 (Окулов, Дыбленко), 32:47 — 4:1. Слепышев — 2 (бол., Дитц, Соркин), 50:19 — 5:1. Полтапов — 3 (Нестеров, Панкратов), 50:42 — 6:1. Соркин — 5 (бол., Дитц, Слепышев), 56:50 — 7:1. Григоренко — 3 (бол., Окулов, Нестеров), 58:17 — 8:1. Абрамов — 4 (бол., Слепышев, Соркин), 59:05 — 9:1.

Вратари: Федотов — Шикин (Дорожко, 50:42).

Штраф: 6 — 11.

Броски: 44 (20+11+13) — 22 (6+10+6).

Судьи: Васильев, Кочетов.

2 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2799 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
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