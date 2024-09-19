Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:50

ЦСКА нанес «Витязю» третье поражение подряд

Алина Савинова
Telegram Дзен

ЦСКА на своем льду победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Шайбы московской команды забросили Виталий Абрамов, Руслан Исхаков и Никита Нестеров. У подмосковного клуба в этой игре отличились Джереми Рой и Егор Морозов.

ЦСКА с 9 очками после 7 игр располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-ю позицию, набрав 4 очка за 6 игр.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Абрамов — 6 (Соркин), 13:39 — 1:0. Рой — 1 (Дарьин), 22:13 — 1:1. Исхаков — 4 (бол., Дроздов, Седов), 28:28 — 2:1. Нестеров — 1 (Классон, Афанасьев), 37:47 — 3:1. Яровой — 1 (Морозов, Савчик), 54:22 — 3:2.

Вратари: Просветов — Шикин (57:46).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (13+12+4) — 26 (9+9+8).

Судьи: Метальников, Наумов.

19 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 4214 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Сегодня
Вчера
Неделя