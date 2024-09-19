ЦСКА и «Витязь» встретятся в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, стартовое вбрасывание — в 19.30 мск.

Матч ЦСКА — «Витязь» в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 15 минут до игры и будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке на сервис).

Ключевые события игры ЦСКА — «Витязь» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА набрал 7 очков в 6 матчах. У «Витязя» — 4 очка в 5 играх.

В сезоне-2023/24 ЦСКА уступил «Локомотиву» на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина, а «Витязь» не вышел в плей-офф.