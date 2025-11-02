Видео
2 ноября, 21:30

ЦСКА заплатит 10 миллионов рублей «Салавату» за Самонова

Михаил Зислис
Обозреватель

По данным «СЭ», сумма денежной компенсации, которую ЦСКА выплатит «Салавату Юлаеву» за голкипера Александра Самонова, составит 10 миллионов рублей. Столько же составит и зарплата нового вратаря уфимского клуба Ильи Коновалова.

Самонов выступал за «Салават Юлаев» с мая 2023 года. В сезоне-2025/26 30-летний голкипер принял участие в 12 матчах, его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96. 25 октября стало известно, что вратарь запросил обмен из уфимской команды.

2

  • tarasov-semena61

    Федотова и Сорокина не вернуть, а Самонов всё же лучше чем нынешние вратари:frowning2:?

    02.11.2025

  • Павел Леонидович

    дороговато за мышелова

    02.11.2025

    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    ХК ЦСКА (Москва)
    Александр Самонов
