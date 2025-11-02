ЦСКА заплатит 10 миллионов рублей «Салавату» за Самонова

По данным «СЭ», сумма денежной компенсации, которую ЦСКА выплатит «Салавату Юлаеву» за голкипера Александра Самонова, составит 10 миллионов рублей. Столько же составит и зарплата нового вратаря уфимского клуба Ильи Коновалова.

Самонов выступал за «Салават Юлаев» с мая 2023 года. В сезоне-2025/26 30-летний голкипер принял участие в 12 матчах, его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96. 25 октября стало известно, что вратарь запросил обмен из уфимской команды.