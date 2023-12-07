Цыплаков не стал забивать в пустые ворота «Сочи» — в следующей атаке «Спартак» пропустил

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков не стал забивать гол в пустые ворота в матче с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Эпизод произошел к концовке третьего периода при счете 4:2 в пользу красно-белых. После этого игроки «Сочи» перехватили шайбу и организовали результативную атаку, сократив отставание — 4:3. Автором шайбы стал Даниил Авершин.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).