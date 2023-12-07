Цыплаков объяснил решение не забивать в пустые ворота в матче «Спартак» — «Сочи»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков объяснил решение не забивать гол в пустые ворота в матче с «Сочи» (4:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Эпизод произошел к концовке третьего периода при счете 4:2 в пользу красно-белых. После этого, игроки «Сочи» перехватили шайбу и организовали результативную атаку, сократив отставание в счете.

«Хотел поделиться голом с Германом Рубцовым. На самом деле это было очень смешно, потом в какой-то момент я уже понял, что сделал не очень полезную для команды вещь, и мне стало стыдно, хотел, как лучше. Мы посмеялись потом с тренером, но из-за этого всего сердце екало», — приводит слова форварда ТАСС.

«Спартак» набрал 56 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 4-е поражение подряд. Команда расположилась на 10-й строчке таблицы «Запада» (32 очка).