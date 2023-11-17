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Сегодня, 02:27

Цыплаков: «В первом периоде хорошо играли, а во втором отдали преимущество, после чего тяжело уже было собраться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«На самом деле, очень тяжелой игра была. Она не шла никак. Много сумбура было, никакого рисунка. Нам было тяжело психологически, мы действовали без инициативы. В первом периоде хорошо играли, а во втором отдали преимущество, после чего тяжело уже было собраться. В третьем сложно было собраться. Если бы соперник забил в начале этого отрезка, нам пришлось бы тяжело. На нас по-другому настраиваются. Сейчас середина чемпионата, мы, может быть, физически немного подсели. Я б не сказал, что мы ждем декабрьской паузы, потому что потом нам будет тяжело входить в игровой ритм. Нужно хорошее восстановление. За счет чего я провожу лучший сезон в своей карьере? Не знаю, может, возраст уже подошел?» — цитирует «РБ Спорт» Цыплакова.

«Спартак» набрал 47 очков в 32 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Салават Юлаев» идет на шестой строчке с 37 баллами.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Салават Юлаев&raquo; со&nbsp;счетом 6:2. «Спартак» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-tsy-plakov-seredina-chempionata-vozmozhno-spartak-nemnogo-podsel/
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