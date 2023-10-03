Цыплаков считает, что Ковальчук был бы полезен для атмосферы в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков считает, что олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук в случае своего перехода в московский клуб был бы полезен в первую очередь для атмосферы внутри команды.

«Думаю, никто не откажется от такого игрока, особенно в раздевалке команды. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта, мастерства», — приводит слова Цыплакова ТАСС.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард».

Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.