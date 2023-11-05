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Сегодня, 12:01

Игрок «Спартака» Цыплаков: «Хотелось бы свою арену иметь, чтобы полный стадион забивался на все матчи»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков отметил, что красно-белым нужна новая ледовая арена.

— Вы любите ходить на футбольный «Спартак», в октябре появилась женская команда. Не хотите их матч посетить?

— Я даже не знал, но это здорово. Надо популяризировать все виды спорта, — приводит Legalbet слова хоккеиста.

— Хоккейный «Спартак» тоже надо популяризировать? В ЖХЛ нет «Спартака» и вообще команды из Москвы.

— На самом деле, хотелось бы свою арену иметь, чтобы полный стадион забивался на все матчи, а не только на топовые.

— В каком районе хотелось бы: в Тушино или в Сокольниках?

— В Сокольниках!

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Московская команда набрала 38 очков за 27 игр.

Источник: https://legalbet.ru/news/tciplakov-hotelos-by-svoyu-arenu-imet/
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ХК Спартак (Москва)
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