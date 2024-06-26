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Сегодня, 18:43

Дацюк: «Здорово, что «Автомобилист» начинает верить в себя»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России и «Автомобилиста» Павел Дацюк поделился впечатлениями от последнего сезона команды.

— Как оцените «Автомобилист» в этом сезоне?

— Был сделан большой шаг к заветной цели. Для нашего города они герои, давно я такого не видел. Все заговорили о хоккее позитивно. Надеюсь, они сделают еще один шаг вперед. Здорово, что клуб начинает верить в себя.

— Новая арена сильно изменит город и команду?

— Думаю, да. Арена находится в центре города. Она будет его сердцем.

«Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» (3-4).

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Павел Дацюк
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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