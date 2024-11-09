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Сегодня, 20:30

Дацюк рассказал, что не очень хочет заниматься тренерской работой

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» рассказал о своей текущей работе и планах на будущее.

— Расскажите о своей нынешней жизни. Интервью вы даете очень редко, на телеэкранах не светитесь, и ваши болельщики хотят знать, как и чем живет их кумир.

— Я счастливчик, что клуб «Автомобилист» взял меня на работу и могу заниматься с юными хоккеистами от 16 до 20 лет, стараться сделать их лучше.

— Счастливчик? Но ведь могли занимать любую руководящую должность в клубе, и многие вскоре после окончания карьеры ожидали увидеть вас генеральным менеджером клуба. Вы же занимаете скромную для своего имени позицию.

— Имя здесь значения не имеет. Рад, что меня окружают хорошие люди, которые дают мне шанс заниматься тем, что хочу делать. В данный момент мне очень нравится передавать свой опыт и свое видение юным ребятам. Насколько им это поможет и будут ли они смотреть на какие-то детали хоккея так же, как я — уже будет зависеть от них.

— А сформировались ли какие-то более долгосрочные планы — лет на десять вперед?

— Такие планы строить тяжело, и на это есть много причин. Занимаюсь подростками, стараюсь касаться детских школ, но самое главное для меня — есть немножко свободного времени, чтобы уделить его семье. Это тоже приносит мне большое удовольствие.

— Десять лет подряд во время выступлений за «Детройт» вы проводили в Екатеринбурге детские лагеря. Если сравнивать то время с нынешним, есть ли какой-то прогресс в детском хоккее родного города? Услышали ли то, что вы хотели в него привнести?

— Не все, что мы запланировали тогда передать, удалось. Первое, чего хотели, — чтобы тренеры, которых мы привозили (из Северной Америки. — Прим. И.Р.), поделились опытом, а екатеринбургские специалисты его почерпнули, увидели другой подход к процессу. Думаю, что наши тренеры не совсем этим воспользовались. Но на то и жизнь, чтобы над этим работать, улучшать что-то, доказывать. Чем и занимаюсь.

— Лично для себя тренерское будущее исключаете на сто процентов?

— Не говорю, что на сто. Но быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная.

— Насколько комфортно вообще чувствуете себя в послеигровой жизни? Много ли времени пришлось потратить, чтобы полностью к ней адаптироваться?

— Все еще адаптируюсь — все-таки не так давно закончил. Во мне еще живет хоккеист, хотя и понимаю, что эта часть жизни уже закончена. Наверное, эта внутренняя борьба во мне будет всегда. Раньше я говорил себе, что могу играть лучше. Теперь — что могу быть лучше. Это то, что дает человеку спорт.

— На профессиональный лед уже не тянет?

— Наверное, нет. Понимаю, что в моих возможностях есть лимит, хотя голова не хочет до конца с этим мириться.

Павел Дацюк
Хоккей

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