Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:52

Дадонов — о Мозякине: «Знал, что он может забить гол почти из любой точки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в комментарии для «СЭ» рассказал о совместной игре с экс-форвардом «Металлурга» Сергеем Мозякиным, который 27 июля провел прощальный матч.

— Какие главные воспоминания от игры с Сергеем Мозякиным?

— Сергей мог забить гол почти из любой позиции. У него один из лучших кистевых бросков, которые я вообще видел. Видел, как он бросает на тренировках, когда мы играли вместе в сборной. И когда играл против него, я знал, что он может забить почти из любой точки.

— Как Сергей Мозякин отрабатывал свой бросок на тренировках?

— Элементарный пример. После тренировки мы оставались побросать в пустые ворота и отрабатывали броски с ходу. Мне бросилось в глаза, что, какая бы передача ни пришла к Сергею, он попадал по шайбе, и она летела в одну и ту же точку в воротах.

— Такому хоккеисту можно подражать или перенять какие-то тонкости?

— Возможно чему-то научиться. Но не знаю, сколько часов надо потратить. Кому-то это дано, кому-то — нет. Каждый талантлив по-своему.

Мозякин является рекордсменом чемпионатов России по набранным очкам и заброшенным шайбам, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Евгений Дадонов
Сергей Мозякин
Хоккей
0
Читайте также
Шведская триатлонистка Монссон отказалась от заплыва в Сене
Сборную Южной Кореи на церемонии открытия Олимпиады-2024 объявили как КНДР
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Войнов: «У Гатиятулина есть мой номер, но никто не посчитал нужным объяснить, почему все так происходит»