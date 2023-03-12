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Сегодня, 17:12

Шарипзянов: «Не хотелось проигрывать сибирское дерби, болельщики бы не простили»

Шарипзянов после победы «Авангарда» над «Сибирью» подвел итоги встречи
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Сибирью» в пятом матче 1/4 финала Восточной конференции КХЛ подвел итоги встречи и серии «4:3 ОТ, 4-1 в серии).

«В первую игру, наверное, да нервозность была с нашей стороны. Немножко было давление — сибирское дерби. Не хотелось именно его проигрывать, болельщики бы не простили. Но после того поражения сделали нужные выводы и сыграли четыре хорошие игры. Я считаю то, что все эти последующие матчи отыграли четко. Да, где-то местами они нас давили, но, естественно, они все эти матчи проигрывали в счете. Мы хорошо сыграли, это была довольно-таки хорошая серия, несмотря на счет 4-1, тяжелая и в физическом, и в моральном плане. А так есть время отдохнуть и подготовиться где-то, потренироваться потяжелее и готовиться дальше», — приводит слова Шарипзянова Metaratings.ru.

Защитник провел в этом сезоне 66 матчей, в которых заработал 19 (7+12 очков) при показателе полезности (+11). В первом раунде плей-офф Шарипзянов в пяти играх набрал 3 (1+2) очка, заработав коэффициент полезности «0».

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-avangarda-sharipzyanov-ne-khotelos-proigryvat-sibirskoe-derbi-bolelshiki-by-ne-prostili-234887/
Дамир Шарипзянов
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