Сегодня, 20:09
Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров подвел итоги контрольного матча с «Нефтяником» (5:0).
— На сколько процентов от своих возможностей сегодня играл «Ак Барс»?
— Мы сейчас тренируемся, получаем нагрузку, идет рабочий процесс. Наверное, сегодня мы играли на сто процентов от своих возможностей. Такие предсезонные игры нужны, они помогают подготовиться к чемпионату.
— Уже завтра игра с «Ладой». Известно, кто будет играть, а кто отдохнет?
— Пока нет. Кому скажут — те и будут играть.
— В этом году многие команды стали собираться позже после отпусков. Как вам такой подход?
— Успеваешь соскучиться по хоккею, старт сезона достаточно близко, не надо ничего долго ждать. Отношусь положительно.