Жафяров — о переходе в «Ак Барс»: «Я рад присоединиться к такому великому клубу»

Нападающий Дамир Жафяров прокомментировал свой переход в «Ак Барс».

Сегодня, 1 июня, стало известно, что хоккеист перешел в казанский клуб в результате обмена со СКА.

«Эмоции от перехода положительные, я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждет хорошее будущее, мы постараемся сделать все, чтобы добиться главной цели. Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет. Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне. Приветствую всех болельщиков «Ак Барса», я часто играл в «Татнефть Арене» и знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб», — приводит слова Жафярова пресс-служба «Ак Барса».

29-летний хоккеист в минувшем сезоне сыграл за СКА 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф Жафяров провел 12 игр и набрал 9 (1+8) очков.