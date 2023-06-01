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Сегодня, 18:29

Жафяров — о переходе в «Ак Барс»: «Я рад присоединиться к такому великому клубу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий Дамир Жафяров прокомментировал свой переход в «Ак Барс».

Сегодня, 1 июня, стало известно, что хоккеист перешел в казанский клуб в результате обмена со СКА.

«Эмоции от перехода положительные, я рад присоединиться к такому великому клубу. Впереди нас ждет хорошее будущее, мы постараемся сделать все, чтобы добиться главной цели. Я знаком со многими игроками в составе, потому трудностей в адаптации не возникнет. Думаю, со временем в Казани наладится и мой татарский язык, на котором я сейчас говорю, но не на лучшем уровне. Приветствую всех болельщиков «Ак Барса», я часто играл в «Татнефть Арене» и знаю, что поддержка у команды всегда на высшем уровне. С нетерпением жду первых матчей за новый клуб», — приводит слова Жафярова пресс-служба «Ак Барса».

29-летний хоккеист в минувшем сезоне сыграл за СКА 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф Жафяров провел 12 игр и набрал 9 (1+8) очков.

Источник: ХК «Ак Барс»
Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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