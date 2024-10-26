Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:30

Форвард «Спартака» Усманов — о поражении от СКА: «Необязательные голы сломали игру»

Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Даниэль Усманов прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Необязательные голы поломали нам всю игру. Бывает, что создаешь-создаешь моменты, но забить не получается. Надо быть более самоотверженными и забивать такие моменты, — приводит слова Усманова Legalbet.

По итогам встречи петербуржцы расположились на втором месте в таблице Западной конференции с 29 очками. «Спартак» идет третьим, имея в активе 25 баллов.

В следующем матче СКА 28 октября сыграет с «Сибирью», а «Спартак» днем позже встретится с «Витязем».

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя