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Сегодня, 11:34

Нападающий «Спартака» Усманов: «Надо было показывать СКА свою игру, а не подстраиваться»

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Нападающий «Спартака» Даниэль Усманов прокомментировал поражение своей команды от СКА (2:5) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Обращали внимание на то, что СКА набрал темп? «Куньлуню» они забросили восемь шайб.

— Знаем, смотрели игры. Но они же не с «Куньлунем» играли сегодня, а с нами. Поэтому нужно было свою игру показывать, а не подстраиваться, — цитирует Усманова Legalbet.

По итогам встречи петербуржцы расположились на втором месте в таблице Западной конференции с 29 очками. «Спартак» идет третьим, имея в активе 25 баллов.

В следующем матче СКА 28 октября сыграет с «Сибирью», а «Спартак» днем позже встретится с «Витязем».

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)

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