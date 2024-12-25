Пыленков: «У «Динамо» в этом сезоне какие-то качели»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков оценил прошедший отрезок сезона в FONBET Чемпионате КХЛ.

«У нас какие-то качели. То мы шли внизу в начале сезона, потом вверху. Сейчас опять возвращаемся к тому, что было в начале. Но надо это исправлять. Надеюсь, что в Новом году у нас все будет хорошо.

С чем было связано неудачное начало? Было много нового на предсезонке. Например, мы побегали на конькобежке. Может быть, с этим было связано то, что мы показывали в сентябре. Но это уже прошлое, мы теперь двигаемся только вперед», — цитируют «Известия» Пыленкова.

«Динамо» в 38 матчах набрало 49 очков и занимает 4-е место в Западной конференции.