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Сегодня, 03:36

Пыленков: «У «Динамо» в этом сезоне какие-то качели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков оценил прошедший отрезок сезона в FONBET Чемпионате КХЛ.

«У нас какие-то качели. То мы шли внизу в начале сезона, потом вверху. Сейчас опять возвращаемся к тому, что было в начале. Но надо это исправлять. Надеюсь, что в Новом году у нас все будет хорошо.

С чем было связано неудачное начало? Было много нового на предсезонке. Например, мы побегали на конькобежке. Может быть, с этим было связано то, что мы показывали в сентябре. Но это уже прошлое, мы теперь двигаемся только вперед», — цитируют «Известия» Пыленкова.

«Динамо» в 38 матчах набрало 49 очков и занимает 4-е место в Западной конференции.

Источник: «Известия»
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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