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28 ноября, 23:00

Пыленков — о выборе стартового вратаря «Динамо»: «Нам без разницы кто играет. Мы уверены в каждом!»

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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии для «СЭ» поделился впечатлением после поражения от ЦСКА (0:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Огромное количество моментов, но ни одного гола. В чем причина?

— Вратарь соперника сыграл очень хорошо. Где-то мы не реализовали свои моменты. Интересная игра была для болельщиков, но, к сожалению, мы проиграли.

— Можно ли сказать, что именно с «Динамо» ЦСКА проводит свои лучшие матчи?

— Мы играем очень неплохо. Я не знаю, играют ли они свои лучшие игры. Это московское дерби. Все хотят выиграть. В одной из игр у нас вообще были буллиты.

— Довольно удивительным был выбор стартового голкипера. Не показалось ли, что сегодня не хватило Миски, который в последних играх показывает высокий уровень?

— Мы в своих вратарях уверены! Нам все равно, что Макс стоит или Хантер, потому что у нас сильные голкиперы. Нам без разницы кто будет играть.

Московское «Динамо с 41 баллом после 31 матча сохраняет третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Федор Носов

ХК Динамо (Москва)
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