Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:47

Журавлев о Билялетдинове: «Первый тренер, который так много внимания обращает на оборону»

Журавлев высказал мнение о тренере команды Билялетдинове
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев высказал мнение о тренере команды Зинэтуле Билялетдинове.

«Билялетдинов в меру строгий тренер. Хороший мужик. Главное — выполнять работу, которую он требует, правильно, и все будет нормально. Не придумывать, а играть по системе. У кого были такие же строгие правила? Мне кажется, он первый тренер в моей карьере, который так много внимания обращает на оборону. Но это правильно. Защитник должен выходить и играть в защите. Чувствую, что мне еще нужно адаптироваться к его требованиям. Эта новая система для меня. Главное не совершать ошибки: удаляться, делать неточные передачи, терять позицию», — приводит слова Журавлева Sport24.

Билялетдинов возглавил казанский клуб в конце декабря 2022-го.

«Ак Барс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной Конференции, набрав 69 очков в 55 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-27-zhuravlev-o-bilyaletdinove-pervyy-trener-kotoryy-tak-mnogo-vnimaniya-obrashchayet-na-oboronu
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
«Не могу представить, что российский футбол окажется в АФК». Интервью Станислава Черчесова
На Украине потребовали запретить отцу Джоковича появляться на трибунах
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково
Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко заметили в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Песков: осужденный из ЧВК «Вагнер» проявил геройство в ходе военной спецоперации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ведущая «Сочи» сделала приседания, потому что не смогла назвать место «Витязя» в таблице

Шейн Принс отреагировал на крупное поражение «Спартака» в матче с «Торпедо»