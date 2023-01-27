Журавлев о Билялетдинове: «Первый тренер, который так много внимания обращает на оборону»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев высказал мнение о тренере команды Зинэтуле Билялетдинове.

«Билялетдинов в меру строгий тренер. Хороший мужик. Главное — выполнять работу, которую он требует, правильно, и все будет нормально. Не придумывать, а играть по системе. У кого были такие же строгие правила? Мне кажется, он первый тренер в моей карьере, который так много внимания обращает на оборону. Но это правильно. Защитник должен выходить и играть в защите. Чувствую, что мне еще нужно адаптироваться к его требованиям. Эта новая система для меня. Главное не совершать ошибки: удаляться, делать неточные передачи, терять позицию», — приводит слова Журавлева Sport24.

Билялетдинов возглавил казанский клуб в конце декабря 2022-го.

«Ак Барс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной Конференции, набрав 69 очков в 55 матчах.