Нападающий «Салавата» Алалыкин: «Выходили с ожиданием победить, не хватило реализации»

Сегодня, 20:48
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин в комментарии для «СЭ» высказался о поражении своей команды в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ от «Адмирала» (1:2 ОТ).
— Выходили с ожиданием победить, не хватило реализации. Все вышли готовыми и заряженными, шли всю регулярку к этому, но просто не повезло.
— Можно ли сказать, что Серебряков стал главной преградой, отразив 55 бросков по воротам?
— Я бы не сказал, их полевые игроки ловили много шайб. Мы готовимся дальше.
— Ваше звено сегодня изменилось. Не хватало Алексея Пустозерова?
— Леша хороший игрок, но он сегодня не смог принять участие. Мы сыгрывались на тренировках, так что проблем не было.
— Не было ощущения, что где-то перегорели?
— Нет, вышли все заряженные, с холодной головой и горящим сердцем. У нас игра до четырех побед, готовимся дальше.
— Как пробить с пятака «Адмиралу»?
— Нужно пытаться это делать, настырно лезть. У нас были моменты, нужно найти отскоки. Будем работать над этим.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.