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Сегодня, 02:04

Аймурзин: «В этом сезоне «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин считает, что череповецкая команда в этом сезоне играет как футбольная «Барселона».

«В этом сезоне «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Слежу за «Барсой». Они недавно Суперкубок выиграли. Нам тоже хочется играть и выигрывать», — цитирует Legalbet Аймурзина.

В этом сезоне «Северсталь» набрала 55 очков в 45 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. Во вторник, 14 января, «Северсталь» проиграла московскому «Динамо» (2:3).

В этом сезоне Аймурзин сыграл в 44 матчах и набрал 39 (26+13) очков.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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