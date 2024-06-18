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Сегодня, 16:30

Данил Аймурзин: «Мама спрашивает: «Куда едем? В Казань?»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о возможном обмене в «Ак Барс».

— Как реагировал на слухи о том, что тебя могут обменять в «Ак Барс»?

— Удивился, потому что мне попадаются такие новости крайне редко. А мама сидит во «ВКонтакте» и увидела этот слух. Она у меня спрашивает: «Куда мы сегодня едем? В Казань?» Пока мы в Череповце. Поэтому я на это не обращаю особого внимания, так как много вбросов и ненужной информации. Думаю, перед тем как обменять, поставят в известность любого игрока.

— Твоим родным тяжело было бы принять твой переход в «Ак Барс»?

— Не знаю, как бы они отреагировали. Им главное, чтобы я просто играл, а где, думаю, для них особого значения не будет иметь. В семье всю жизнь болели за «Салават», но хоккейная жизнь такова, что ты можешь оказаться в любом клубе.

Данил Аймурзин. «НХЛ? Не отвечаю с незнакомых номеров». Игрок — открытие КХЛ — о воспитании, ценностях и приоритетах
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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