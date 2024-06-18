Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:45

Игрок «Северстали» Аймурзин: «Почти все мои деньги идут родителям»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Telegram Дзен

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к дорогим покупкам.

— Есть какая-то крупная покупка, о которой ты мечтал с детства?

— Наверное, пока рано об этом говорить. У меня почти все деньги идут родителям. Главное, чтобы у них все было хорошо.

— У тебя машина есть?

— У меня и прав нет.

— Нет такого желания?

— Пока что нет. Некогда с правами. Я как-то учился два года назад. Мне осталось одно занятие, и я мог ехать на экзамен, но пришлось отправляться на сборы. Если ты долгое время не ходишь, то у тебя все сгорает. Надо все заново проходить. Не получилось — значит, чуть отложим. Постараюсь в этом году сдать. Может, до отъезда получится.

Данил Аймурзин. «НХЛ? Не отвечаю с незнакомых номеров». Игрок — открытие КХЛ — о воспитании, ценностях и приоритетах

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
0
Читайте также
Хвича рассказал о тяжелой жизни в Москве
Люся Чеботина исполнила песню на «Премии МУЗ-ТВ» вместе с Алиной Загитовой
СМИ сообщили о помощи Турции в предотвращении нового теракта в РФ
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Политолог назвал кандидата с самыми высокими шансами на пост главы ЕК
Опубликованы кадры с места производства фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Данил Аймурзин: «Мама спрашивает: «Куда едем? В Казань?»