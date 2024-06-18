Игрок «Северстали» Аймурзин: «Почти все мои деньги идут родителям»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к дорогим покупкам.

— Есть какая-то крупная покупка, о которой ты мечтал с детства?

— Наверное, пока рано об этом говорить. У меня почти все деньги идут родителям. Главное, чтобы у них все было хорошо.

— У тебя машина есть?

— У меня и прав нет.

— Нет такого желания?

— Пока что нет. Некогда с правами. Я как-то учился два года назад. Мне осталось одно занятие, и я мог ехать на экзамен, но пришлось отправляться на сборы. Если ты долгое время не ходишь, то у тебя все сгорает. Надо все заново проходить. Не получилось — значит, чуть отложим. Постараюсь в этом году сдать. Может, до отъезда получится.