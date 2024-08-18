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Сегодня, 20:00

Гололобов — о дебюте в КХЛ: «Феерил на адреналине, получалось все. А сейчас понимаю, что что-то меняется»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Данил Гололобов в интервью «СЭ» рассказал об адаптации к КХЛ.
— Вы дебютировали в КХЛ в прошлом сезоне и сыграли довольно много.
— Я бы не сказал, что много, но да, поиграл. Сейчас я пока в пятом звене, но надо подниматься выше.
— Что для этого нужно сделать?
— Поменять голову: стать более хладнокровным и опытным игроком, читать какие-то игровые моменты.
— В прошлом сезоне вы очень классно зашли в команду, играли так, словно провели в лиге лет 10.
— Я помню прошлый год. Просто тогда феерил на адреналине. Получалось все. А сейчас я понимаю, что что-то меняется. Надо привыкать к этому.
— Много молодых игроков в команде. Кто вас впечатлил на предсезонке?
— Майоров. Вы видели, какой у него бросок? Очень сильный! Все молодые хорошие. У нас неплохо работает школа, пацаны получают хорошие возможности. Валентин Жугин вернулся из Северной Америки — тоже хороший игрок. Как и Кузякин. Но Майоров на меня произвел самое сильное впечатление из-за броска.

В прошлом сезоне 21-летний Гололобов провел 44 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. В плей-офф КХЛ хоккеист сыграл две встречи.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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