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Сегодня, 23:10

Игрок «Металлурга» Юров — о поражении «Салавату»: «У нас в последнее время тяжело шайба заходит»

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Нападающий «Металлурга» Данила Юров подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:6).

— Два раза вели в счете, почему не удалось удержать преимущество?

— Сложный вопрос. Где-то, наверное, заигрались. Сейчас тренерский штаб разберет игру, завтра нам покажут ошибки, которые мы допустили.

— На что делали упор, когда разбирали соперника?

— Не допускать контратак, быстрее проходить среднюю зону и реализовывать свои моменты. У нас в последнее время тяжело шайба заходит. Сегодня вроде прорвало, но и пропустили шесть.

— С чем связываете высокую плотность в турнирной таблице Востока?

— Шесть команд, даже больше — у всех равные составы, все игры кость в кость. Между соперниками топ-шестерки Востока постоянная дележка очков, из-за этого такая плотность.

— Насколько важно подняться выше в таблице?

— Без разницы, главное нащупать свою игру, знать, что делать в каждой игровой ситуации и идти вперед.

София Митченкова

Данила Юров
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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