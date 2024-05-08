Данила Юров — о самом сложном моменте в плей-офф для «Магнитки»: «Перелеты нас вымотали»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эфире «СЭ» ответил на вопрос о самом сложном моменте плей-офф.

«В серии с «Амуром». Эти перелеты, которые нас вымотали. Я не представляю, как «Амур» весь сезон держался в таком графике. Мы за эту серию очень прилично «наелись». Приходилось тренироваться между играми, на льду катались каждый день. Эта серия была очень тяжелой лично для меня и, думаю, всей команде далась тяжело», — сказал Юров.

В минувшем сезоне 20-летний Юров набрал 49 (21+28) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (6+3) очков в 23 играх.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».