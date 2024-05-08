Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:30

Данила Юров — о самом сложном моменте в плей-офф для «Магнитки»: «Перелеты нас вымотали»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
Telegram Дзен

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эфире «СЭ» ответил на вопрос о самом сложном моменте плей-офф.

«В серии с «Амуром». Эти перелеты, которые нас вымотали. Я не представляю, как «Амур» весь сезон держался в таком графике. Мы за эту серию очень прилично «наелись». Приходилось тренироваться между играми, на льду катались каждый день. Эта серия была очень тяжелой лично для меня и, думаю, всей команде далась тяжело», — сказал Юров.

В минувшем сезоне 20-летний Юров набрал 49 (21+28) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (6+3) очков в 23 играх.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Данила Юров. «Пример Капризова — самый наглядный». Звезда «Магнитки» — о победе в Кубке и отъезде в НХЛ

Данила Юров
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
Швейцария попала в группу Евро к Германии, Венгрии и Шотландии
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Ишковым интересуется «Краснодар», Даку может сменить Дзюбу в «Локо». Кем из аутсайдеров РПЛ могут усилиться наши топ-клубы
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Данила Юров — об отъезде в НХЛ: «Надо минимум два года на хорошем уровне провести здесь, а потом ехать туда»

«Торпедо» продлило контракт с Ларионовым-младшим