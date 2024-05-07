Форвард «Металлурга» Юров: «Были на выезде, эффекта праздника от Кубка Гагарина не получили»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал о том, как команда отпраздновала завоевание Кубка Гагарина.

«Необычная ситуация приключилась. В целом все спокойно прошло. Эффекта праздника мы особо не получили, потому что были на выезде. Прилетели домой рано утром, все очень уставшие. Надеюсь, на чемпионском параде мы в полной мере ощутим вкус чемпионства», — приводит слова Юрова Metaratings.ru.

В 2024 году «Металлург» завоевал третий в истории клуба Кубок Гагарина, выиграв в финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» (4-0).