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Сегодня, 21:20

Форвард «Металлурга» Юров: «Были на выезде, эффекта праздника от Кубка Гагарина не получили»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров рассказал о том, как команда отпраздновала завоевание Кубка Гагарина.

«Необычная ситуация приключилась. В целом все спокойно прошло. Эффекта праздника мы особо не получили, потому что были на выезде. Прилетели домой рано утром, все очень уставшие. Надеюсь, на чемпионском параде мы в полной мере ощутим вкус чемпионства», — приводит слова Юрова Metaratings.ru.

В 2024 году «Металлург» завоевал третий в истории клуба Кубок Гагарина, выиграв в финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» (4-0).

Источник: Metaratings.ru
Данила Юров
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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