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Сегодня, 11:32

Де Анджело, Аймурзин и Хмелевский выбраны СМИ на Матч звезд КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Представители СМИ сделали выбор игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Дивизион Боброва

Защитник: Энтони Де Анджело (СКА, дебютант);

Нападающие: Дмитрий Бучельников («Витязь», дебютант), Павел Порядин («Спартак», четвертый Матч Звезд).

Дивизион Тарасова

Защитник: Мартин Гернат («Локомотив», второй Матч Звезд);

Нападающие: Данил Аймурзин («Северсталь», дебютант), Руслан Исхаков (ЦСКА, дебютант).

Дивизион Харламова

Нападающие: Александр Кадейкин («Трактор», дебютант), Дмитрий Силантьев («Металлург», дебютант), Дмитрий Яшкин («Ак Барс», третий Матч Звезд).

Дивизион Чернышева

Нападающие: Александр Хмелевский («Салават Юлаев», второй Матч Звезд), Даниил Гутик («Адмирал», второй Матч Звезд), Сергей Широков («Сибирь», четвертый Матч Звезд).

Ранее болельщики выбрали первых игроков на Матч звезд. Шоу пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Тони Деанджело
КХЛ
Александр Хмелевский
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