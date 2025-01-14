Деанджело объяснил, почему ушел из СКА

Бывший защитник СКА Тони Деанджело прокомментировал уход из команды.

14 января СКА сообщил о расторжении контракта с 29-летним американцем.

По словам хоккеиста, причиной ухода из команды стали семейные обстоятельства, в связи с которыми ему необходимо вернуться в Северную Америку.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, за неизменно полные трибуны. Вы подарили мне одни из лучших эмоций от домашних матчей, что я испытывал в карьере. Спасибо клубу и команде: главному тренеру Роману Ротенбергу, всем партнерам, тренерскому и административному штабу — за помощь на льду и в быту, за внимание к деталям, высочайший профессионализм и отличную атмосферу в раздевалке», — приводит слова Деанджело пресс-служба СКА.

Деанджело в сентябре прошлого года подписал однолетний контракт с армейцами. В сезоне-2024/25 он набрал 32 (6+26) очка в 34 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Ранее Деанджело играл в НХЛ за «Каролину», «Филадельфию» и «Рейнджерс».