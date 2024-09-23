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Сегодня, 13:30

Деанджело — о переходе в СКА: «Общался с Кузнецовым, Панариным, Шестеркиным и Орловым. После этого мне стало легче принять решение»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Новый защитник петербургского клуба Тони Деанджело, выступавший в НХЛ за «Рейнджерс», «Каролину», «Аризону» и «Филадельфию», рассказал, как он принимал решение о переходе в КХЛ.

— Я уже многое знал до перехода в СКА о КХЛ, так как это одна из лучших лиг в мире. Я смотрел некоторые игры. Плюс много общался с Кузнецовым, Панариным, Шестеркиным и Орловым. Ребята рассказывали и о СКА, и о разных деталях. После этого мне стало легче принять решение. Знал, что СКА — одна из лучших организаций по отношению к игрокам и что здесь лучшие болельщики, — сказал Денанджело.

Клуб объявил о переходе 28-летнего американца 23 сентября. Он подписал соглашение на один сезон.

Тони Деанджело
Хоккей
КХЛ
ХК СКА

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