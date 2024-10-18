Дедунов похвалил ЦСКА за нежелание сдаваться до самого конца

Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал «СЭ» победу на ЦСКА (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.

«Хорошо начали, забили быстрые голы. Вели в счете, но ЦСКА не раз отыгрывался. Думаю, хороший матч для зрителей, много голов. Главное, что у нас победа, мы рады, все хорошо.

Оправдала ли ожидания игра ЦСКА? Счет на табло. Соперник два раза отыгрался, не сдавался, поэтому я думаю, что оправдала. Огрызались, бились, обе команды не хотели сдаваться, играли в неуступчивый хоккей.

0:2 в третьем периоде? Возможно, в этот момент ЦСКА почувствовал игру и начал больше играть с шайбой. У них начали появляться моменты, соответственно, мы начали ошибаться», — сказал Дедунов «СЭ».

После этой победы СКА набрал 23 очка и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. У ЦСКА — 20 очков и шестое место.