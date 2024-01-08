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Сегодня, 16:43

Дедунов прокомментировал поражение СКА от «Металлурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард СКА Павел Дедунов прокомментировал поражение армейцев от «Металлурга» (1:2 ОТ) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Игра шла кость в кость, счет на табло. Долго никто не мог вырваться вперед, в овертайме у нас были моменты, но не забили, сами пропустили — это хоккей. Ничего страшного. Разберем ошибки, в следующей игре постараемся их избежать. Можно красиво играть, и счет будет не в твою пользу. Никто про игру даже не вспомнит. Придут, посмотрят, какой счет. Подумают: тот, кто выиграл, — молодец, а кто проиграл... Преимущество наше было мнимое, раз счет в пользу соперника. Да, владели инициативой, но и в итоге уступили. Что стало камнем преткновения? У каждого из нас, думаю, были моменты, чтобы удвоить, утроить счет, но не вышло. Если забиваешь один гол, трудно выиграть. «Металлург» ждал нашей ошибки, мы — его, надо было реализовывать свои моменты и «дожимать», — приводит слова Дедунова «РБ Спорт».

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-ska-dedunov-nashe-preimushhestvo-by-lo-mnimy-m/
Павел Дедунов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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