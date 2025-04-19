Дегтярев предложил добавить турецкий клуб в КХЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев пригласил турецкий клуб в КХЛ.

В субботу Дегтярев встретился в Санкт-Петербурге с министром спорта Турции Османом Ашкын Баком. Глава турецкого спорта заявил, что в стране заинтересованы в развитии зимних видов спорта в сотрудничестве с Россией.

«Можно сразу начать с КХЛ. 15-20 миллионов долларов в год. Возьмем русских и казахстанских ребят, можно американца одного и пять турок», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

В марте появилась информация, что КХЛ рассматривает возможность включения американского клуба в КХЛ. Сейчас в лиге выступают команды из России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Ранее в КХЛ также были представлены клубы из Словакии, Чехии, Латвии, Украины и Хорватии.