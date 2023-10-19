Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:10

Дегтярев прокомментировал поведение форварда «Амура» Хохлачева в инциденте с машиной

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета «Амура» Михаил Дегтярев высказался об инциденте с форвардом хабаровчан Александром Хохлачевым.

«Будет ли какой-то штраф или он встал на путь исправления? Хохлачев — отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, создает острейшие ситуации. Мы ждем скорейшего выздоровления и возвращения Броадхерста, и я уверен, что эта пара разнесет в пух и прах всю КХЛ в этом году. А то, что он совершил дисциплинарный проступок, с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина. Какой штраф? Коммерческая тайна», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

&laquo;Трактор&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Амур&raquo;. Александр Хохлачев (№ 93). Прыгал по машине, но встал на путь исправления. Хохлачев забил впервые за 14 матчей

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.

16 октября «Амур» объявил, что накажет Хохлачева после этого инцидента. По данным Telegram-канала «112», форварда оштрафовали на месячную зарплату.

Источник: ТАСС
Александр Хохлачев
ХК Амур
Михаил Дегтярев
4
0
Читайте также
Фигуристка Туктамышева пропустит сезон-2023/24
Эрмосо впервые вызвана в женскую сборную Испании после скандала с поцелуем
Сын и теща основателя «Парк Горького» Стаса Намина убиты в Подмосковье. Главное
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафин поделился ощущениями от победы над «Барысом»

ЦСКА обменял права на защитника Яроша в «Северсталь» на денежную компенсацию