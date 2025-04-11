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11 апреля, 16:47

Министр спорта РФ Дегтярев назвал Вашингтон и Санкт-Петербург наиболее подходящими для матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Камила Абдурахманова
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ.

«Календарь — это сейчас самый главный предмет для обсуждения. Также рабочие вопросы: коммерческие права на трансляции, билетная программа, промоушен и т.д. Поэтому работа идет на таком рабочем, низовом уровне. Как только будут согласованы детали, общественность об этом узнает.

Но самая яркая звезда, конечно, Александр Овечкин, он вписал свое имя в историю мирового спорта. И ничего страшного, что он побил рекорд за океаном. Спорт объединяет народы», — цитирует Дегтярева «Известия».

Как сообщил министр спорта, для потенциальных товарищеских игр между хоккеистами из КХЛ и НХЛ рассматриваются две площадки: СКА Арена (Санкт-Петербург) и Capital One Arena (Вашингтон).

Инициатива проведения таких матчей была предложена президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Американская сторона поддержала эту идею.

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Хоккей
КХЛ
НХЛ
Михаил Дегтярев
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