Демченко, Лямкин, Аймурзин и Демидов были признаны лучшими игроками декабря КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лучших игроков декабря в четырех номинациях в FONBET чемпионате КХЛ.

Лучшим вратарем третий раз в карьере был признан Василий Демченко («Адмирал» / «Динамо» Минск). В декабре он одержал пять побед в шести матчах, отразил 95,8 процента бросков, коэффициент надежности составил 1,00.

Лучшим защитником впервые в карьере признан игрок «Ак Барса» Никита Лямкин, набравший 11 (2+9) очков в девяти матчах недели с показателем полезности «+9».

Лучшим нападающим впервые в карьере стал Данил Аймурзин из «Северстали». На его счету 12 (8+4) очков в десяти матчах месяца с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком второй раз был признан нападающий СКА Иван Демидов, набравший 6 (4+2) очков в семи матчах месяца с показателем полезности «+4».

В декабре проведено 99 матчей, в которых приняли участие 624 хоккеиста (52 вратаря, 207 защитников и 365 нападающих). Средняя результативность — 5,69 шайбы за игру.