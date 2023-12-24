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Сегодня, 23:44

Дементьев назвал рискованным приглашение Ковальчука в «Спартак»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о контракте «Спартака» с нападающим Ильей Ковальчуком.

«Несмотря на то, что приглашение Ильи Ковальчука в «Спартак» может положительно сказаться на атмосфере в раздевалке, а после и на льду, все же это рискованный шаг. Сегодня он провел отличный матч: забросил шайбу, неплохо действовал на площадке. Но нужно понимать, что может случиться так, что два-три матча Ковальчук сыграет на эмоциях, а после могут возникнуть проблемы. Потому что в таком большом клубе, как «Спартак», нужно показывать стабильный уровень игры, которого от него будет требовать главный тренер. И все-таки форму придется еще набирать, как он и сам сказал после матча. Это определенный риск», — приводит слова агента RT.

Также Дементьев заявил, что видит Ковальчука взяли в в роли играющего тренера.

«Мне кажется, что руководство больше делало акцент на том, что он выступит в роли старшего товарища в каких-то моментах и в роли играющего тренера, который может что-то подсказать, как-то отругать. То есть, в команде Жамнова он будет таким авторитетом среди молодых хоккеистов», — отметил Дементьев.

24 декабря 40-летний Ковальчук забросил шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2). Эта игра игра стала для нападающего «Спартака» первой с сезона-2020/21, в котором он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

Контракт хоккеиста с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: RT
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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