Дементьев объяснил, почему топ-клубы НХЛ не подпишут нападающего Голдобина

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Хоккейный агент Алексей Дементьев назвал возможные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где может продолжить карьеру нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин.
«Не совсем этично оценивать текущую игру и форму Голдобина, пусть этим занимается тренерский штаб и клуб, который в нем заинтересован. Я считаю, если на тебя есть спрос в НХЛ, хорошие предложения, то этим шансом надо пользоваться. Николай несколько лет там играл и хорошо знает требования. Другой вопрос, что за клуб? Вряд ли это кто-то из топов, учитывая возраст хоккеиста. Скорее всего, это будет краткосрочная вакансия, он может заполнить проблемную позицию в атаке. Например, в «Чикаго», «Ванкувере», где уже играл, или «Сан-Хосе». Эти команды хотят провести следующий год не столь позорно, как в сезоне-2022/23. Но гадать на кофейной гуще не хочется, посмотрим на дальнейшее развитие событий», — приводит слова Дементьева Legalbet.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2022/23 Голдобин провел за «Магнитку» 59 игр и набрал (19+17) 38 очков. В плей-офф Кубка Гагарина на счету нападающего две шайбы в 11 играх.