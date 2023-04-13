Дементьев объяснил, почему в КХЛ необходим перекрестный плей-офф

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал введение перекрестной системы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2023/24.

«Это будет интересно. Если вы посмотрите на регулярный чемпионат, то проходной балл в восьмерку на Западе был выше, чем на Востоке. Вот это и является отправной точкой. Был момент, когда в Восточной конференции третье и восьмое места разделяли лишь два очка. На это могли повлиять случайные факторы: травмы, болезни и т. д. Из-за отсутствия основных хоккеистов команды могли не добрать необходимые очки. Новая система нивелирует случайности в виде прохода в плей-офф коллективов, которые не обладают достаточным мастерством. Что касается организационных вопросов, никаких финансовых и логистических трудностей с введением перекрестного формата возникнуть не должно. Будет более справедливое распределение финальной части КХЛ. Я поддерживаю данное решение», — приводит слова Дементьева RT.

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.