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Сегодня, 01:01

Дементьев: «Ничего удивительного и неожиданного в решении ИИХФ нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить еще на сезон отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.

— Ничего удивительного и неожиданного в таком решении ИИХФ нет. Поэтому будем исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент. Будем развивать свой хоккей, растить молодых игроков, которые пользуются спросом в том числе в НХЛ. Иного пути просто нет. Будем другими способами подниматься наверх и доказывать преимущество нашей школы, — цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

— Появились даже предложения выйти из ИИХФ. Как вы к этому относитесь?

— Такой шаг напрашивается, и сама ИИХФ подталкивает федерации хоккея России и Беларуси к этому. Значит, будем развиваться так. НХЛ не является членом ИИХФ и прекрасно себя чувствует. Трансферные карты и другие юридические вопросы, которые были завязаны на Международной федерации, отпадут сами собой.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-nhl-ne-yavlyaetsya-chlenom-iihf-i-prekrasno-sebya-chuvstvuet-vy-hod-ottuda-naprashivalsya/
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